Ci sposiamo al McDonald' s perché siamo poveri Cosa non torna sulla storia che sta commuovendo il web

(Di venerdì 23 agosto 2024) Il sì lo hanno pronunciato qualche giorno fa, poi il video postato sui social è diventato virale e così Michele e Ilary di Montoro, in provincia di Avellino, in queste ore sono ufficialmente la coppia del momento: del resto, non capita tutti i giorni di partecipare a un banchetto di nozze da’s. «Cial's» Non è una scelta così insolita, ma le nozze avellinesi stanno facendo chiacchierare per via della dichiarazione degli sposini: «Lo facciamo». Michele e Ilary hanno deciso di celebrare il loro amore tra nuggets di pollo, hamburger e patatine fritte: niente diadema per lei, una coroncina di carta per entrambi, di quelle che si trovano nel sacchetto dell’Happy Meal.