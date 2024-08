Case popolari presto il bando In 5 anni metà lista senza risposte Pesano alluvione e danneggiamenti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 23 agosto 2024) La gestione degli alloggi di edilizia pubblica in provincia è affidata ad Acer: "A Forlì – spiega Giuseppe Tallarico, presidente dell’ente – amministriamo 1.750 abitazioni. L’ultima graduatoria per l’assegnazione dellerisale al 2019 e registrava circa 900 domande. Da allora siamo riusciti a fornire un’abitazione a 429 nuclei, poco meno delladel bisogno. Da inizio anno abbiamo circa 150vuote in attesa di lavori. In autunno, l’Amministrazione dovrebbe pubblicare il nuovoErp", ovvero di edilizia residenziale pubblica. Acer si occupa anche della manutenzione degli edifici: "È molto complesso conciliare le esigenze del territorio con risorse risicate – sottolinea Paolo Bergonzoni, direttore dell’ente –. Gli introiti dagli affitti sono esigui, parliamo di canoni che nei casi più gravi vanno dai 40 ai 150 euro e a volte ci sono casi di morosità.