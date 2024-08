Bundesliga al via caccia al Leverkusen

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 23 agosto 2024)al viaalIl Bayern vuole tornare a vincere, ecco la griglia Questa sera con Borussia M’Gladbach-Bayerinizia la nuova stagione di. La grande novità di questa stagione è nel titolo sottointeso al campionato tedesco: saràalle aspirine di Xabi Alonso, che l’anno scorso ha fatto l’en-plein, vincendo Campionato e Coppa di Germania, finendo la stagione da imbattuta in Germania (non perde con una tedesca dal 27 maggio 2023), con l’unico kaput in finale di Europa League contro l’Atalanta.al viaalIl vantaggio che avranno i campioni in carica sarà quello di non aver smantellato la squadra, allenatore compreso: i punti forti sono stati tutti confermati e sono arrivati pochi rinforzi, ma nei punti giusti.