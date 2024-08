Ben Affleck e Jennifer Lopez ecco i motivi che li avrebbero portati alla rottura

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di venerdì 23 agosto 2024) Dopo l’annuncio della separazione trae Ben, fonti vicine alle due star di Hollywood hanno rivelato ibase del divorzio presentato dcantante. Secondo quanto riportato da una persona vicinacoppia al portale PageSix, la crisi coniugale sarebbe iniziata durante la luna di miele in Italia, sul lago di Como. Per l’occasione, folle di paparazzi e ammiratori hanno seguito i due sposi. Ben, però, “non era contento che i paparazzi li seguissero. Ma è un comportamento assurdo dato che lei è una superstar internazionale e lui si è comportato come se fosse una sorpresa che venissero seguiti in giro“, come rivelato dfonte. Quest’ultima ha aggiunto che “quando erano da soli si parlavano a malapena durante quello che avrebbe dovuto essere il periodo più felice della loro vita.