Badante killer si accusa di quattro amici | la confessione shock del 48enne

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 23 agosto 2024) Tempo di lettura: 3 minutiLa Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere ha disposto il fermo delMario Eutizia, che ieri mattina si è recato dai carabinieri di Caserta e si è autoto, supportato dai suo avvocati Antonio Daniele e Gennaro Romano, diomicidi, tutti di persone presso cui aveva svolto il ruolo di. Le vittime risiedevano in Cilento, a Casoria e a Latina “Tutte le condotte poste in essere convergono verso l’exitus’, non solo rappresentato come certo dall’indagato, ma voluto come conseguenza delle proprie azioni. L’ ‘animus necandi’ associato alla misericordia cristiana – dallo stesso ammessa – determinano la propensione dell’indagato a vestire i panni di ‘angelo della morte’. In queste vesti lo stesso prova profonda gratitudine e realizzazione”.