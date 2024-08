Accoltellò la cugina al Tufello catturato l’aggressore

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 23 agosto 2024) Roma, 23 agosto 2024 – Sono durate 4 giorni le ricerche del 42enne che, in base alle indagini condotte nell’immediatezza dalla Polizia di Stato, coordinate dai PM della Procura di Roma, avrebbe accoltellato lala sera di Ferragosto. La vicenda che ha portato a Regina Coeli il 42enne si è sviluppata nel tardo pomeriggio del 15 agosto; l’uomo, per dei motivi poco chiari, ma che la stessa Magistratura ritiene possano essere legati a contrasti sorti in illeciti traffici, ha iniziato a discutere con il figlio della. La lite si è poi allargata al resto del nucleo familiare ed al culmine l’odierno indagato si sarebbe armato di un coltello ed avrebbe colpito alla spalla con un profondo fendente la. La contesa avrebbe avuto fine solo grazie al figlio della vittima che, di fatto, è riuscito a disarmare