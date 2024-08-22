Viabilità Roma Regione Lazio del 22-08-2024 ore 12:30 (Di giovedì 22 agosto 2024) Viabilità DEL 22 AGOSTO 2024 ORE 12.20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio INCIDENTE IN A1 FIRENZE Roma AL KM 504, GENERA CODE TRA MAGLIANO E ORTE IN DIREZIONE FIRENZE A Roma SEGNALIAMO CODE SU VIA PONTINA TRA CASTEL DI DECIMA E CASTEL RomaNO IN DIREZIONE LATINA RESTIAMO SULLA PONTINA PERCHÉ IN PROVINCIA DI LATINA CI SONO CODE TRA TERRACINA E PORTO BADINO VERSO LATINA, PROSEGUIAMO SULLA FLACCA PER LE CODE A FORMIA IN LOCALITÀ PORTO SALVO E VENDICIO VERSO GAETA, IN INGRESSO ALLA ROTATORIA DEL LUNGOMARE TROVIAMO INCOLONNAMENTI SU APPIA, VIA APPIA LATO NAPOLI E DALL’APPIA DOMITIANA, QUI ANCHE UN INCIDENTE COMPLICA LA SITUAZIONE ALL’ALTEZZA DI VIA ACQUALONGA INFINE, MODIFICHE ALLA Viabilità PER GLI EVENTI IN CORSO A TARQUINIA IL DIVINO ETRUSCO.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 22-08-2024 ore 11:30 - LA CELEBRE MANIFESTAZIONE CHE CELEBRA STORIA E CULTURA ETRUSCA IN UN AFFASCINANTE ITINERARIO ENOICO NUMEROSISSIME LE MODIFICHE IN TUTTO IL COMUNE. IL DETTAGLIO SUL NOSTRO SITO ALLA NOTIZIA DEDICATA DA ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. 20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO TUTTO SOMMATO SCORREVOLE NELLA REGIONE, TROVIAMO COMUNQUE DELLE PROBLEMATICHE NEL FROSINATE, CODE SULLA MONTI LEPINI TRA GLI SVINCOLI PER GLI ASSI ATTREZZATI DI CEPRANO E FROSINONE NELLE DUE DIREZIONI SULLA VIA PER FIUGGI È STATO RIMOSSO L’INCIDENTE AD ALATRI IL TRAFFICO È SCORREVOLE A SORA CI SONO CODE SULLA REGIONALE 82 VALLE DEL LIRI ALLE ALTEZZE DI ISOLA LIRI E SAN DOMENICO CON TRAFFICO INCOLONNATO DA LUNGOLIRI MAZZINI ALLO SVINCOLO SORA CENTRO DELLA SUPERSTRADA PER CASSINO IN PROVINCIA DI LATINA CODE PER TRAFFICO SULLA PONTINA TRA TERRACINA E PORTO BADINO VERSO LATINA, CODE ANCHE A TERRACINA SU VIA ROMA NELLE DUE DIREZIONI PROSEGUIAMO SULLA FLACCA PER LE CODE A SPERLONGA IN LOCALITÀ LAGO LUNGO E ALLA PIANA DI SANT’AGOSTINO CODE ANCHE A FORMIA IN INGRESSO ALLA ROTATORIA DEL LUNGOMARE DALL’APPIA, E VIA APPIA LATO NAPOLI E DALL’APPIA DOMITIANA, QUI ANCHE UN INCIDENTE COMPLICA LA SITUAZIONE ALL’ALTEZZA DI VIA ACQUALONGA INFINE, TUTTO PRONTO PER IL DIVINO ETRUSCO A TARQUINIA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 22-08-2024 ore 10:30 - IL DETTAGLIO SUL NOSTRO SITO ALLA NOTIZIA DEDICATA CI SPOSTIAMO NEL FRUSINATE DOVE TROVIAMO CODE SULLA MONTI LEPINI TRA GLI SVINCOLI PER GLI ASSI ATTREZZATI DI CEPRANO E FROSINONE NELLE DUE DIREZIONI SULLA VIA PER FIUGGI INCIDENTE AD ALATRI CON CODE TRA IL BIVIO DI SANT’EMIDIO E LA LOCLITÀ MADDALENA MENTRE A SORA CODE A TRATTI SULLA REGIONALE 82 VALLE DEL LIRI ALLE ALTEZZE DI ISOLA LIRI, SAN DOMENICO E LUNGOLIRI MAZZINI IN PROVINCIA DI LATINA CODE PER TRAFFICO SULLA PONTINA TRA TERRACINA E PORTO BADINO VERSO LATINA, CODE ANCHE IN INGRESSO A TERRACINA SU VIA ROMA PROSEGUIAMO SULLA FLACCA PER LE CODE A SPERLONGA IN LOCALITÀ LAGO LUNGO E ALLA PIANA DI SANT’AGOSTINO CODE ANCHE A FORMIA SULL’APPIA, APPIA DOMITIANA E VIA APPIA LATO NAPOLI IN INGRESSO ALLA ROTATORIA DEL LUNGOMARE E SU VIA FLACCA IN LOCALITÀ VENDICIO DA ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 22-08-2024 ore 09:45 - VIABILITÀ DEL 22 AGOSTO 2024 ORE 09. SULLA FL3 ROMA VITERBO ANCORA SOSPESA PER ALLAGAMENTO IL RAMO CHE COLLEGA LE STAZIONI DI SAN PIETRO E VIGNA CLARA MENTRE PER LAVORI È SOSTITUITA DA BUS TRA VITERBO E CESANO DI ROMA LE LINEE ROMA NAPOLI VIA FORMIA ED FL7 ROMA MINTURNO SONO INTERROTTE, PER LAVORI, TRA MINTURNO E VILLA LITERNO. 20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON IL TRAFFICO, NEL FRUSINATE TROVIAMO CODE SULLA MONTI LEPINI TRA GLI SVINCOLI PER GLI ASSI ATTREZZATI DI CEPRANO E FROSINONE NELLE DUE DIREZIONI IN PROVINCIA DI LATINA CODE PER TRAFFICO SULLA PONTINA TRA TERRACINA E PORTO BADINO VERSO LATINA, CODE ANCHE SULL’APPIA IN INGRESSO A TERRACINA DALLO SVINCOLO PER PROSSEDI E VIA ROMA CODE ANCHE A FORMIA SULL’APPIA DOMITIANA DALLA REGIONALE 630 AUSONIA A VIA DE GASPERI IN DIREZIONE DEL CENTRO SU VIA APPIA E APPIA LATO NAPOLI IN INGRESSO ALLA ROTATORIA DEL LUNGOMARE E SULLA FLACCA IN LOCALITÀ VENDICIO MAGGIORI DISAGI PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO: LA LINEA ALTA VELOCITÀ FIRENZE – ROMA, SEMPRE PER LAVORI, SOSPESA TRA CHIUSI E ORVIETO. romadailynews
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