Viabilità Roma Regione Lazio del 22-08-2024 ore 12 | 30

(Di giovedì 22 agosto 2024)DEL 22 AGOSTOORE 12.20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINCIDENTE IN A1 FIRENZEAL KM 504, GENERA CODE TRA MAGLIANO E ORTE IN DIREZIONE FIRENZE ASEGNALIAMO CODE SU VIA PONTINA TRA CASTEL DI DECIMA E CASTELNO IN DIREZIONE LATINA RESTIAMO SULLA PONTINA PERCHÉ IN PROVINCIA DI LATINA CI SONO CODE TRA TERRACINA E PORTO BADINO VERSO LATINA, PROSEGUIAMO SULLA FLACCA PER LE CODE A FORMIA IN LOCALITÀ PORTO SALVO E VENDICIO VERSO GAETA, IN INGRESSO ALLA ROTATORIA DEL LUNGOMARE TROVIAMO INCOLONNAMENTI SU APPIA, VIA APPIA LATO NAPOLI E DALL’APPIA DOMITIANA, QUI ANCHE UN INCIDENTE COMPLICA LA SITUAZIONE ALL’ALTEZZA DI VIA ACQUALONGA INFINE, MODIFICHE ALLAPER GLI EVENTI IN CORSO A TARQUINIA IL DIVINO ETRUSCO.