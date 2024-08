Terre in festival 2024 un festival di teatro diffuso per la Valtiberina

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 22 agosto 2024) Arezzo, 21 agostoinildiper la, nei comuni di Sansepolcro, Monterchi, Pieve Santo Stefano, Caprese Michelangelo, Sestino, Anghiari, Badia Tedalda e San Giustino (PG), ha preso il via lo scorso 9 agosto. Unintenso che accompagnerà l’estate dellacon prime nazionali, una residenza artistica, un laboratorio di alta formazione, la proiezione di un film e compagnie provenienti da tutta Italia con spettacoli che affrontano i temi dell’oggi, da quelli più leggeri a quelli più drammatici ma sempre in una forma fruibile con godimento. Quest’anno si aggiunge al nostrouna nuova esperienza di turismo culturale per godere a pieno degli splendidi luoghi che accolgono i nostri spettacoli: In giro perIn