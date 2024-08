Svelata la formula per creare l’hamburger perfetto gli esperti rivelano | È importante aggiungere un ingrediente insolito e divisivo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024) Cibo preferito da milioni di teenager e non solo, ma all’apparenza semplice e per nulla difficile da riproporre in cucina. Eppure non è così. Lo stabiliscono alcunie scienziati al Daily Mail chequal è laperun hamburger, in base alla disposizione degli ingredienti ed ai sapori. Carne e formaggio sono alla base, ma non basta. Charles Spence, professore di psicologia sperimentale all’Università di Oxford, ha affermato che gli elementi aromatici di un hamburger, ovvero la carne, dovrebbero essere disposti più vicini alla parte superiore del panino. Questo perché gli aromi vengono percepiti principalmente nel naso, mentre i cinque sapori, tra cui salato e aspro, vengono percepiti dalla lingua leggermente più in basso. Quindi formaggio, pomodoro fresco e ketchup, dovrebbero essere disposti in fondo al panino.