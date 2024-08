Stellantis Urso si accorge della presa in giro | Non rispetta gli impegni A fine maggio sosteneva che l’accordo sull’auto era in arrivo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024) Allase n’è accorto anche Adolfo. Mentre neanche tre mesi facheconera quasi cosa fatta, questione di settimane, ora il ministro delle Imprese e del Made in Italy torna a nutrire dubbi sull’affidabilità del gruppo franco-italiano: “Tocca alla Fiat assumersi la responsabilità sociale, tocca arilanciare l’auto in Italia e noi aspettiamo una risposta da tempo. Il governo ha fatto la sua parte,no”, ha detto al Meeting di Rimini prima di ripercorrere l’epopea del tavolomotive che, garantiva a giugno 2023, avrebbe portato a un’intesa rapida per la produzione di un milione di veicoli in Italia.