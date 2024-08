Simona Ventura tra Rai e Mediaset | Sfida ambiziosa su Canale 5

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 22 agosto 2024) Quella in arrivo sarà un’altra stagione televisiva impegnativa per, che tornerà al timone di Citofonare Rai Due con Paola Perego, ma sarà anche presente al tavolo di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa sul Nove. Inoltre Super Simo sarà anche tra i primi ospiti di Verissimo, insieme al marito Giovanni Terzi, i due mostreranno in esclusiva le immagini del loro matrimonio. Questa però potrebbe non essere l’unica volta che vedremo la conduttrice sulle retinei prossimi mesi. Stando a quello che ha rivelato Alberto Dandolo sul settimanale Oggi,avrebbe pensato ad ‘unaper la Tigre di Chivasso. “scalda i motori per l’autunno tv. La domenica tornerà al timone di Citofonare Rai 2 con Paola Perego e siederà al Tavolo di Che tempo che fa (Nove). Nel 2025 condurrà un adventure game su Rai 2.