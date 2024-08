Silent Hill 2 il director rivela la durata del Remake e lancia indizi sui finali multipli

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di giovedì 22 agosto 2024) Il creativee lead designer di, Mateusz Lenart, ha svelato ladi questa nuova versione del gioco, affermando che i giocatori dovranno impiagare dalle 16 alle 18 ore di media per portare a termine l’avventura con protagonista il tormentato James. Si tratta di conseguenza di un aumento piuttosto sostanziale della longevità del gioco, visto che per completare la versione originale occorrono circa 10 ore, con Bloober Team che di conseguenza parrebbe aver aggiunto non poco materiale inedito all’interno del. Mateusz Lenart ha inoltre precisato che per portare a termine tutti i contenuti offerti dadovrebbe essere necessario spendere “più di 20 ore”, unaquesta rivolta ovviamente ai giocatori completisti che vogliono scoprire tutti i contenuti presenti nel gioco.