Serie D Tenkorang e Haruna per i titani United il debutto è dietro l’angolo

(Di giovedì 22 agosto 2024) È la settimana che porta alin Coppa Italia in casaRiccione con i biancazzurri che continuano ad allenarsi lontano dal rumore della riviera, nel ritiro di Alfero. Domenica allo stadio Mancini la squadra di mister Beoni incrocerà il Castelfidardo nel primo turno di coppa. Con il match che, per un accordo tra le due società, avrà inizio alle 17.30. Un primo banco di prova per il nuovoche, in caso di vittoria, proseguirà il proprio cammino in coppa incrociando immediatamente i vicini di casa del San Marino al turno successivo, quello previsto per il primo giorno di settembre. Tutto questo farà da antipasto all’inizio del campionato. Il primo match della stagione si giocherà domenica 8 settembre e sia loche iinizieranno la propria avventura in Toscana.