San Genesio | dopo nove mesi tolti i sigilli alla scuola sequestrata con l’inchiesta Clean

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 22 agosto 2024) Sane Uniti (Pavia), 22 agosto 2024 –, è stata disladi Sanbase del provvedimento c’è il contenuto delle note preliminari trasmesse ieriprocura della Repubblica firmato dal perito incaricato del giudice per le indagini preliminari in sede di incidente probatorio. Il perito, infatti, “aver sviluppato all’interno dell’edificio tutte le indagini necessarie a rispondere ai quesiti posti, ha ritenuto che i locali si trovino in condizioni da poter essere restituiti agli utenti”. Il sequestro nell’ambito delera scattato per presunte “irregolarità nei lavori effettuati per l'adeguamento e l'ampliamento, mirati a migliorare sicurezza, resistenza sismica e antincendio”.