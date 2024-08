Ordine d’arrivo tappa di oggi Vuelta a España 2024 | Ben O’Connor vince con un superbo attacco Frigo 2

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 22 agosto 2024) Benha vinto la sestadelladi Spagna, una frazione di 185,5 km particolarmente mossi. L’australiano ha attaccato da lontano e ha trionfato in solitaria a Yunquera, con un vantaggio di oltre sei minuti nei confronti del gruppo. Si è trattato di una vera e propria fuga bidone: l’alfiere dalla AG2R La Mondiale è balzato al comando della classifica generale e ora non sarà così facile superarlo da parte degli annunciati big della vigilia. Secondo posto di giornata per un buon Marco, giunto al traguardo con un ritardo di 4’33”. Terzo il tedesco Florian Lipowitz a 5’12”, appena davanti al francese Clément Berthet e allo spagnolo Cristian Rodriguez. Il gruppo dei migliori è giunto a 6’31”, Primoz Roglic e tutti gli altri pretendenti al trono dovranno darsi da fare nelle prossime tappe.