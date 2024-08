Non ha esperienza | Bonaccini attacca Elena Ugolini? Sommerso dagli insulti

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024) "Anche dopo essere eletto è stato molto bravo a chiudere ospedali e punti nascita». E ancora: «Lei amministra da 20 anni e non mi pare abbia fatto grandi cose, se non andare a mangiare a scrocco ovunque». Sono i suoi follower su Instagram a prenderlo a pesci in faccia. Non appena Stefanoha pubblicato sui social uno stralcio della sua intervista a Repubblica Bologna è stato ricoperto da. Ma l'ex governatore dell'Emilia-Romagna, ora europarlamentare del Pd, è finito nel mirino soprattutto per le sue critiche alla candidata del centrodestra alle prossime elezioni regionali,. Critiche ritenute ingiustificate da molti utenti dei social.