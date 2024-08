Meloni non si fida più di Forza Italia E nemmeno dei Berlusconi I dubbi sulle mosse di Tajani

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 22 agosto 2024) A gettare il sasso è Tommaso Ciriaco in un articolo pubblicato su Repubblica. Che poi è il quotidiano che ha ricevuto da Antonioun progetto che sia, sia Salvini non vorrebberodiscutere: quello sullo Ius Scholae. Presentato in modo tattico, secondo molti, dal leader diin un momento in cui i rapporti all’interno della maggioranza sono già abbastanza tesi. E non per colpa di Giorgia, ma dei suoi alleati, che appaiono sempre più lontani e litigiosi. La nostra Premier aveva chiesto a, durante una telefonata a tre alla quale partecipava anche Salvini, di non presentare il progetto e di smetterla di tirare la corda.