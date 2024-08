Lotto doppio terno da favola | 70mila euro

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di giovedì 22 agosto 2024), ilè da: ecco un’altra clamorosa vincita grazie al gioco più amato dagli italiani. Ecco cos’è successo Ve lo abbiamo già anticipato che anche oggi saremmo stati qui a parlarvi, di nuovo, di altre vincite al gioco più amato dagli italiani, quello del. E siccome siamo di parola eccoci qui a raccontarvi di altre due super vincite, clamorose, centrate in una sola regione., ilè da(AnsaFoto) – Ilveggente.itSì, perché la sensazione è che la Dea Bendata in questo momento si stia muovendo, appunto, baciando i giocatori che si trovano nello stesso pezzo di terra. E siccome molto spesso questo succede soprattutto nel Nord Italia, oggi invece vi parliamo di due clamorose vincite che sono state centrate proprio nella parte più a Sud della Penisola: vale a dire in Sicilia.