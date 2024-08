La voragine stradale di Valle dei Forno inghiotte le transenne

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 22 agosto 2024) Ora i residenti hanno paura di passare lungo la strada comunale che da San Benedetto, passando per via Carnia, conduce verso Acquaviva Picena. In localitàdeila strada è sprofondata e scivola verso il fossato. Era stata rattoppata sul finire del mese di giugno, poi nuovamente all’inizio del mese di agosto con riempiture di vecchi laterizi e materiali di demolizione edile. Ora, con le piagge, si è registrato un collasso importante che ha ingoiato tutto il materiale riportato e perfino leche erano state poste a protezione della buca. Adesso è diventata una vera e propriaprofonda un paio di metri ed altrettanto larga che potrebbe contenere un’auto.