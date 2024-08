La nuova capitana Il canestro di Cecilia | | Mi piace pensare di essere cresciuta qui

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 22 agosto 2024) Il suo curriculum le è valso il titolo didel Giussano. Stiamo parlando della ventitreenneColico (nella foto), che avendo iniziato a giocare a basket nelle foxes all’età di sette anni, quest’anno festeggerà la sedicesima stagione nella società brianzola. "Midicon il club - diceColico - dalla retrocessione in Serie C nel 2019 alla promozione in A2 nel 2023. La stagione appena passata è stata molto intensa sia dal punto di vista fisico che mentale. Sono raddoppiati gli allenamenti settimanali, inizialmente non ero abituata e arrivavo a sera senza forze. Mi sono dovuta confrontare con giocatrici di alto livello e più esperte di me. È stato tutto molto stimolante, entravo in palestra ogni giorno con la voglia di migliorare per guadagnare minutaggio in partita".