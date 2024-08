La madre di Saman estradata in Italia arrivata a Fiumicino

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024)in, Nazia Shaheen, ladiAbbas, arrestata il 31 maggio in Pakistan, è sbarcata, a quanto si è appreso, intorno alle 14.40 all'aeroporto dicon un volo di linea da Istanbul. A dicembre è stata condannata all'ergastolo dalla Corte di assise di Reggio Emilia, per l'omicidio della figlia, accusata dall'indagine della Procura e dei carabinieri. Era latitante dal primo maggio 2021. Secondo quanto si è appreso, la donna, accompagnata indal personale del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale, coordinato dalla Procura della Repubblica di Reggio Emilia, dopo lo sbarco, nella massima riservatezza, sarà presa in consegna dagli operatori della polizia giudiziaria della Polaria diaeroporto per espletare le formalità di rito.