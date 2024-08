Il Tottenham invia due volte gli osservatori a osservare il centrocampista di Championship molto quotato mentre intensifica la sua corsa – rapporto

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 22 agosto 2024) Sito inglese: Si continua a parlare di un possibile trasferimento del promettentedel Middlesbrough Hayden Hackney alHotspur. Gli Spurs sono stati segnalati per la prima volta come interessati al 22enne qualche mese fa, con speculazioni su un possibile trasferimento a gennaio che alla fine non si è concretizzato. Tuttavia, il loro interesse per il talentuosorimane forte. Secondo l’ultimodi TBR, ilaveva deglipresenti per vedere Hackney in azione durante le prime due partite di campionato del Middlesbrough di questa stagione. Ilattratto dalla versatilità di Hayden Hackney Si è già affermato come uno dei giocatori chiave del Middlesbrough, avendo collezionato 71 presenze con il club, segnando cinque gol e fornendo sei assist.