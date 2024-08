Il mio Andrea Kimi è diventato grande

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024) Domenica sarà un giorno speciale perAntonelli: compirà 18 anni. La maggiore età è un appuntamento speciale per tutti. A maggior ragione per chi corre in auto e, davanti, ha una brillante carriera in Formula Uno., che studia al Salvemini, ha modi gentili e garbati e la faccia da bravo ragazzo. Ma il pupillo di Toto Wolff, direttore Mercedes, lo è proprio, un bravo ragazzo. Per la gioia di papà Marco, 60 anni, proprietario e team manager, mamma Veronica, 51, che lavora nel team. E della sorellina Maggie, 9 anni, prossima alla quarta elementare e appassionata di ginnastica ritmica. Mamma Veronica parla del suo, che lei chiama affettuosamente Andy. Veronica, mai pensato chepotesse diventare un asso della velocità? "Assolutamente no. Quando era bambino avremmo preferito un altro sport.