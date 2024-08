I concorsi vanno per le lunghe | Alla ripresa tanti supplenti Poi seguirà il giro di valzer

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 22 agosto 2024) A settembre, per il primo suono della campanella, tutti i docenti saranno in cattedra? "Ci saranno, ma molti saranno docenti che non rimarranno tutto l’anno scolastico". Lo afferma Monica Leonardi (segretaria aggiunta della Cisl scuola Emilia centrale), che illustra la situazione attuale. "In cattedra, lunedì 16 settembre, ci saranno molti. Il ministro ha prorogato le nomine in ruolo fino al 31 dicembre, perché diversilegati al Pnrr non sono ancora terminati. Le graduatorie relative a tali procedure concorsuali dovranno essere definitive entro i 10 dicembre". "Questo significa – aggiunge – che verranno nominati molti, che rimarranno in carica fino agli aventi diritto all’assunzione a tempo indeterminato. Ipoi lasceranno il posto ai neo immessi in ruolo e a loro toccherà un’altra sede, se libera, secondo le graduatorie vigenti.