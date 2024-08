I campioni Essenziali fatti fuori? Il sospetto che scuote Reazione a catena | Volutamente scadenti

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024) Colpo di scena in studio a, il quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Pino Insegno. Dopo sei puntate da dominatori incontrastati, glilasciano il programma sconfitti da I Belli e la Bestia, trio piuttosto stagionato composto da Stefano, Gabriella e Matilde. E la "Bestia", con ammirevole auto-ironia, è proprio il componente maschile del trio. Cambiano i, ma restano le polemiche dei telespettatori che su X, l'ex Twitter, come ogni sera commentano in tempo reale le imprese (e le malefatte) dei concorrenti. Le critiche fioccano e anche per l'ultima puntata il canovaccio non cambia. Questa volta, al centro delle contestazioni non c'è - miracolo! - il gioco dell'Ultima parola, a cui i neo-arrivano con un montepremi di 114.000 euro ridottosi però a causa degli errori a raffica ad appena 3.563.