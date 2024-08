Ginnastica | tante conferme e anche volti nuovi nell’organico Petrarca stagione al via La squadra dei tecnici

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024) AREZZO Staffall’insegna della continuità per la. I buoni risultati sportivi e sociali degli ultimi anni hanno motivato la società aretina a confermare i responsabili delle diverse sezioni diArtistica,Ritmica e Gymnaestrada che, unendo professionalità e passione, continueranno a coordinare l’attività ai vari livelli dai corsi di avviamento fino alla preparazione per gare regionali, nazionali e internazionali. Il gruppo di allenatori, arricchito dall’entusiasmo diinnesti per favorire un ricambio generazionale, tornerà a porre le proprie competenze al servizio delle famiglie a partire da mercoledì 11 settembre quando, alle 17, il palazzetto di San Lorentino sarà sede dell’Open Day in cui bambini e bambine dai quattro anni di età potranno muovere i primi passi in pedana e provare le diverse specialità ginniche.