Formazione confermata nelle notizie sulla squadra dell’Europa Conference League

Il Chelsea ha fatto esordire due nuovi acquisti nel tentativo delladi Premierdi qualificarsi per la Uefa Europa2024-25 contro il Servette. Il portiere danese Filip Jorgensen, arrivato dal Villarreal per 20,7 milioni di sterline a luglio, avrà il compito di mantenere la porta inviolata, il che potrebbe rivelarsi molto utile per aiutare il suo nuovo club a vincere la sfida contro gli avversari svizzeri. Anche il difensore Tosin Adarabioyo farà la sua prima apparizione competitiva da quando è arrivato a parametro zero a giugno, in seguito alla scadenza del contratto del 26enne con il Fulham. Quattro giocatori faranno il loro esordio con la maglia dei padroni di casa nella gara di andata dei play-off, per accedere alla fase a gironi vera e propria della competizione terziaria europea per club.