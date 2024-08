Fedez dissa ancora Chiara Ferragni

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di giovedì 22 agosto 2024), ma lo fa con la voce di Niky Savage. Nelle scorse ore, durante un dj set in Costa Smeralda, il rapper milanese ha fatto ascoltare in anteprima un breve estratto del suo prossimo singolo, che lo vede collaborare con il collega napoletano. Un brano, intitolato Di Caprio, nel quale non è mancato un riferimento esplicito al Pandoro Gate (e non solo). Chia*o un culo a panettone, ma non è Balocco, me la sto mangiando tutta come Hannibal Lecter canta, infatti, Savage nell’inciso della canzone, che poi diventa un vero e proprio invito fatto aa ‘spaccare’ le sue ex: Bella, spacca le ex. Non ho relax, ma c’ho i Rolex. Paparazzi sono in giro, ma dai ca**o Federico. La mia pupa dice: ‘Grossi rapper, ca**i micro‘. Se divento scarso puoi dire che ti somiglio.