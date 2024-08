Dal Tosty al Poppin Pink i capelli rosa per l' estate 2024 | idee e consigli

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024) Il, protagonista assoluto della tendenza #barbiecore della scorsa stagione, si è riconfermato anche per l’come una delle colorazioni più in voga, non solo nella moda e nel design, ma anche nelle tinte per. Vibrante e gioiosa, questa tinta domina la scena anche per il rientro in città dopo le vacanze estive, offrendo un’ampia gamma di sfumature tra cui scegliere. ToastyTra le nuance più gettonate e più apprezzate anche sui social troviamo il Toasty, unmalva arricchito da pigmenti viola, ideale per chi ama un effetto più sofisticato e versatile. Il Toasty– sfoggiato da star come Hailey Bieber e Dua Lipa – si sposa perfettamente sia con sottotoni caldi che freddi, e grazie al contrasto con radici più scure, dona alla chioma un delicato effetto degradé.