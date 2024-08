Chuck Norris a 84 anni solleva ancora 250 kg | I pesi hanno bisogno di riposo io no

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 22 agosto 2024)è uno dei “duri” più amati della tv e ha legato il suo personaggio a “Walker Texas Ranger”, vantando anche dei camei in film come “I Mercenari”. L’attore, alla veneranda età di 84, continua a stupire i suoi fan sfoggiando un fisico a dir poco invidiabile e prestazioni fisiche semplicemente incredibili per un over 80. L’allenamento monstre diL’attore, diventato una leggenda delle arti marziali e del cinema d’azione, ha pubblicato un video sulla sua pagina Instagram in cui alza un bilanciere con un quantitativo imprecisato di. Il figlio, che ha girato il video, ha chiesto al padre come andasse e lui ha risposto che si stava appena riscaldando.