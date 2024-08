Calciomercato Monza individuato il sostituto di Di Gregorio | fatta per il portiere

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 22 agosto 2024) Ilha definito l’arrivo delsul. Dopo la partenza di Di, il club si è tuffato sul fronte trattative alla ricerca di unall’altezza e ha valutato diversi nomi di un certo spessore. Le operazioni non sono andate in porto e la dirigenza ha deciso di cambiare obiettivo. E’per l’arrivo di Stefano Turati dal Sassuolo,2001. L’intesa è stata raggiunta in prestito secco. Dopo l’accordo tra società anche l’ex Reggina ha dato l’ok al trasferimento. Nelle prossime ore è atteso l’arrivo in città, poi le visite mediche e la firma del contratto. L'articoloildi Diper ilCalcioWeb.