Botte al volontario della Misericordia Il soccorritore | La mia passione più forte di tutto

(Di giovedì 22 agosto 2024) Monsummano Terme, 22 agosto 2024 – Sta meglio Alessio Beneforti, ildi Monsummano aggredito nella notte tra lunedì e martedì scorso mentre interveniva su un’ambulanza per tentare di spegnere le sirene che si erano guastate. Nonostante i cinque giorni di prognosi, Alessio, che a breve si diplomerà come infermiere, si è reso comunque disponibile per un turno proprio stanotte. "Fisicamente sto abbastanza bene – racconta – ciò che provo è più a livello morale. Tuttavia per quanto mi riguarda, stasera già sarò di notte: non sarà un brutto evento a farmi perdere questache ho per il soccorso e la medicina, anche se ovviamente mi ha un po’ segnato". Ad Alessio sono giunti molti messaggi diretti e indiretti di vicinanza e di condanna a quanto gli è accaduto.