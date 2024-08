Via Mazza terra di nessuno | Come topi in trappola La protesta dei residenti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Vi ricordate la gru installata in mezzo a viaper fare i lavori di ristrutturazione della biblioteca Oliveriana? E’ ancora lì e per iequivale ad una prigione. Ci scrive B.G. giornalista, residente di via: "Caro sindaco Biancani, quando qualche settimana fa è venuto con i suoi, casco in testa, a verificare lo stato dei lavori dell’Oliveriana, in via(poco distante dal suo nuovo ufficio), si è per caso accorto della situazione che la gru, più adatta per un cantiere di Cinisello Balsamo, ha creato ad una intera via? Da giornalista sono perfettamente d’accordo con lei che la cultura ha un prezzo e che la nostra Pesaro diventa un po’“Italia 90” : l’Oliveriana verrà restaurata costi quel che costi sarà più bella e splendente che mai. Giustissimo.