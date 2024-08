Ucraina vendetta russa nel Donbass | perché l’avanzata su Kursk non cambierà la guerra

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 21 agosto 2024)nella regionediha senza dubbio rappresentato uno smacco bruciante per la Russia. Col passare dei giorni, però, ci si rende sempre più conto che l’umiliazione assume un carattere più simbolico che militare. Putin ha ordinato ai vertici militari di cacciare le truppe ucraine dal sacro suolo nazionale entro il 1° ottobre, senza però rinunciare a un singolo plotone nel fronte caldo del. Ardua impresa, ritenuta però cruciale dalla leadership politico-militare del Cremlino. In particolare, il presidente russo ha ordinato alle sue forze di non mollare la presa su Pokrovsk e Toretsk, nel Donetsk. Oblast in cuidi Mosca è ripresa su ritmi che non si osservavano più da settimane.