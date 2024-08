Sulle orme di Che Guevara viaggio in moto in Sudamerica | 13mila chilometri in 50 giorni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Pandino – Più dipercorsi, 500 dei quali lungo l’autostrada che attraversa una parte incontaminata della foresta pluviale amazzonica, 300 di Transpataneira e 500 su nave per una durata complessiva di 50nei quali sono stati attraversati sei Stati. Questi i numeri della Transamazzonica, l’ultima impresa del 68enne pandinese Maurizio Limonta che assieme al compagno diLuigi Amigoni, di Olginate, ha compiuto l’ennesimoinin America Latina. In sella, come sempre, alle loro Yamaha Tenerè 700. “Partiti da Montevideo - racconta Limonta - al confine con la Bolivia ci siamo imbattuti in blocchi stradali organizzati da minatori. Abbiamo offerto dei biscotti e ci hanno lasciato passare”. I due centauri hanno proseguito fino al lago salato di Uyuni, con la sua incredibile distesa di sale e col termometro che segnava -6 gradi.