Sinner senza fisioterapista e preparatore a New York Naldi e Ferrara saltano lo Us Open

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Bologna, 21 agosto 2024 – Dopo il caso di positività al doping, il suo allenatore sta dalla sua parte, ed è comprensibile: "Jannikè il giovane più professionale con cui abbia lavorato. Si è trovato in una situazione sfortunata, non avrebbe mai fatto intenzionalmente qualcosa di scorretto", ha detto Darren Cahill a ESPN, annunciando che Umberto– il personal trainer dell’altoatesino – che ha comprato lo spray ‘incriminato’ – e il suoGiacomo– che lo ha usato su se stesso, ‘contaminando’ il tennista – non saranno allo US. "Abbiamo preso questa decisione. Ci saremo solo io e Simone Vagnozzi", ha detto Cahill. Per Mario Brozzi, ex medico sociale di Roma e Milan, "ipotizzare una somministrazione dermatologica di un doping per aumentare il peso corporeo o la massa muscolare, sinceramente ha il sapore di una favola".