Schianto mortale in moto eseguita autopsia sul corpo di Gizzi | oggi il funerale

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ stataieri, l’effettuata dal medico legale su richiesta del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Salerno, sulla salma del giovane operaio di 34 anni di Colliano, Mario, deceduto il 16 agosto in un terribile incidente stradale avvenuto mentre era a bordo della sua. Dopo l’esame autoptico, la Procura ha disposto il dissequestro della salma che ieri pomeriggio è stata consegnata ai familiari per ilche si svolgeràa Colliano, nel paese dove il giovane viveva con la sua famiglia e per la cui occasione, in segno di vicinanza al dolore dei parenti, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Gerardo Strollo ha proclamato il lutto cittadino.