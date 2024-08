Schiacciato dal cassone del trattore Tragica fine per un uomo di 77 anni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Ennesima tragedia sul luogo di lavoro ieri mattina, poco dopo le 10, nel podere Poggione che si trova nel comune di Sovicille. Un imprenditore agricolo molto conosciuto nella zona, Michele Graziosi, ha perso la vita a seguito di un infortunio con il. La dinamica dell’incidente – sembra che nel momento in cui è avvenuto non ci fosse nessuno presente – è affidata agli esperti dell’Asl Toscana Sud Est, giunti sul posto della tragedia. Saranno proprio gli addetti del servizio Prevenzione, sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro a capire come mai l’, che aveva 77, è rimasto parzialmentedaldel. Verranno ascoltate persone ed effettuati rilievi utili a comprendere se, appunto, si operava in condizione di sicurezza. L’imprenditore era molto conosciuto a Sovicille.