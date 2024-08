Satriano via dall’Inter già oggi? Visite mediche in corso!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Si sta concludendo la cessione di, che l’Inter sta rimandando in Francia. Per l’attaccante possibile ufficialità già nella giornata di, come informa il sito transalpino Foot Mercato. SERIE DI RIBALTONI – Dopo tante discussioni, alla fine si sta chiudendo la cessione di Martin. Rimasto ai margini dell’Inter per tutta l’estate, doveva tornare al Brest dove era la scorsa stagione (e ha contribuito a una storica qualificazione in Champions League) ma ha poi detto no. Alla fine, dopo l’ipotesi Marsiglia, ecco un’altra squadra di Ligue 1: il Lens, che domani giocherà l’andata degli spareggi di UEFA Conference League contro il Panathinaikos. Sono proprio i giallorossi a essersi aggiudicati la corsa per, con la cessione ormai in dirittura d’arrivo.