Salute | il matrimonio fa invecchiare al meglio l' uomo non la donna

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Milano, 21 ago. (Adnkronos) - Insieme, "nellae nella malattia". E' un passaggio del rito che sancisce l'unione di due anime nel. Ma la classica formula che si pronuncia all'altare potrebbe idealmente essere modificata. A lui infatti calzerebbe: "Più inche in malattia". Almeno stando a quanto dice la scienza. Un nuovo studio ha infatti scoperto che ilè fortemente associato a unae a un benessere ottimali negli uomini alle prese con l'età che avanza. Insomma, la fede al dito fabene. Ma vale per lui, non per lei. Perché, al contrario, non è stata trovata alcuna associazione trae invecchiamento ottimale nelle donne. Come a dire che per l'altra metà del cielo ilnon cambia la vita.