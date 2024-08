Salem’s Lot | Pubblicate le prime immagini ufficiali del nuovo adattamento di Stephen King

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di mercoledì 21 agosto 2024) La Warner Bros. ha risolto le crescenti incertezze martedì, rivelando che avrebbe distribuitoLot. Originariamente previsto per l’uscita nelle sale, alla fine dell’anno scorso era stato rivelato che il film sarebbe stato spostato su Max. Poi, senza che venisse rilasciata alcuna notizia, i fan del classico disi sono preoccupati, visto il processo dello studio di archiviare i film finiti per usarli come detrazioni fiscali. Prima di un teaser o di un trailer completo, il film di Lewis Pullman è stato oggetto di un ampio profilo su Vanity Fair martedì scorso, dove sono state diffuse ledel film. First look at Gary Dauberman’s ‘LOT’Releasing in October on Max.(Source: https://t.co/uzsHnrbHWG) pic.twitter.