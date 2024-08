MotoGP il GP della Thailandia aprirà il calendario delle prossime due stagioni

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Sarà il Chang International Circuit di Buriram ad ospitare il round inaugurale del Motomondiale nelledue. Nel 2025 e 2026 ilverrà aperto dunque dal Gran Premio, per un ritornoprima gara nel sud-est asiatico dopo oltre 25 anni. Recentemente l’opening è quasi sempre andato in scena in Qatar, con l’eccezione di Portimao nel 2023. Le date sono ancora provvisorie, ma l’anno prossimo il weekend di gara thailandese dovrebbe svolgersi dal 28 febbraio al 2 marzo. Grande soddisfazione per il governatoreSports Authority: “Essere l’appuntamento inaugurale comporta numerosi vantaggi. Ci permetterà di sfruttare un evento sportivo di livello mondiale per stimolare l’economia e generare entrate sostanziali, in linea con la politica del turismo sportivo.