Missione compiti | Io affianco chi è in difficoltà

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Con l’estate agli sgoccioli e l’avvicinarsi dei temuti esami di recupero per chi è stato promosso con debiti a fine anno, c’è chi corre ai ripari cercando un “tutor“ che possa aiutarlo. Ne sa qualcosa Simone Mazzucchelli, quarantasettenne milanese che da 5 anni impartisce lezioni private on line "affiancando in particolare ragazzi che hanno disturbi specifici dell’apprendimento (Dsa) – spiega –. Il mio intento è quello di cercare per ciascuno un metodo personalizzato e di insegnarglielo così da renderlo autonomo". Qual è stata la sua formazione? "Sono laureato in Scenografia all’Accademia di Brera, in passato ha svolto diversi lavori e poi ho frequentato un corso di formazione riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione per diventare tutor Dsa e Bes, che sta per Bisogni educativi speciali".