Milano e il caro affitti per studenti una stanza costa 637 euro al mese | Qui la situazione non cambia mai

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Era il 2 maggio 2023 quando Ilaria Lamera, studentessa 24enne del Politecnico di, si accampò con la sua canadese in piazza Leonardo da Vinci. E in men che non si dica il picchetto solitario della giovane si trasformò in un’arma per protestare contro l’implacabileche perseguita gli universitari fuori sede. A Lamera si accodarono tanti altrimuniti di tenda e pronti ad affollare i piazzali delle università di tutta Italia. Quella protesta è ormai un lontano – e amaro – ricordo; le tende sono sparite mentre gliin città lievitano senza sosta. Anzi, vivere asta diventando ormai una missione impossibile pere giovani lavoratori. A rilevarlo è l’ultimo rapporto “Insights, proptech company” del gruppo Immobiliare.