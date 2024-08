Milan Alvaro Morata salterà due partite | lo stop per un infortunio muscolare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2024)o, 21 agosto 2024 –le prossime duecontro Parma e Lazio. L’ultimo esame strumentale a cui si è sottoposto ha evidenziato infatti una lesione di basso grado del muscolo retto femorale sinistro. Il calciatore verrà rivalutato la prossima settimana, fa sapere la società. L'attaccante era entrato in campo nel secondo tempo contro il Torino: un rigore procurato poi cancellato dal Var, una rete in fuorigioco e il gol del 2-1 che ha dato il via alla rimonta. Arrivato aello il 10 agosto, ultimo a presentarsi causa vacanze iniziate soltanto dopo gli Europei, vinti con la sua Spagna,aveva già debuttato contro il Monza, il 13 agosto, durante il Trofeo Berlusconi. La speranza è di riaverlo dopo la sosta per le Nazionali (il campionato si fermerà nel weekend dell'8 settembre) per la partita con il Venezia.