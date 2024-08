Midsommar è una storia vera? Cosa ha ispirato i riti spaventosi al centro del film

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di mercoledì 21 agosto 2024) L’horrornon è tratto da una, perché la vicenda dei due fidanzati che fanno una vacanza in una comunità spirituale in Svezia, è inventata. Tuttavia, il regista Ari Aster ha detto di aver fatto ricerche sul folklore svedese, tedesco e britannico, e su alcuni movimenti spirituali. L’ispirazione principaler però è la festa di mezza estate svedese, che si chiama proprio, e che non prevede rituali così. un vero festival di, in Svezia – fonte: BritannicaIn un’intervista a Uproxx, il regista ha chiarito che anche se ilprende spunto dallafesta diche si tiene in Svezia a metà giugno, lui si è preso molta libertà, esasperandola in chiave horror.