L’orrore e l’indignazione Investito dall’auto pirata | Pioltello è sotto choc

(Di mercoledì 21 agosto 2024)dei cittadini, l’abbraccio solidale della comunità sudamericana alla famiglia in pena del ferito, il lavoro incessante degli inquirenti, e una doppia speranza: quella che il 27enne peruvianol’altra notte in via Cilea a, ricoverato in gravissime condizioni a Niguarda, ce la faccia; e quella che l’indagine dei carabinieri, che prosegue senza sosta da ormai 48 ore, inchiodi alle sue responsabilità ildell’auto bianca. Che ha travolto, ed è fuggito. A due giorni dal tragico investimento nel cuore del Satelliteè una città scioccata, in attesa di un epilogo. Nessuna traccia evidente dell’incidente in via Cilea, il lungo viale multietnico su cui si affacciano gli alti palazzi riqualificati negli ultimi anni, esercizi commerciali, giardini pubblici e parcheggi.