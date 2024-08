LIVE Vuelta e Espana 2024 tappa di oggi in DIRETTA | due uomini al comando con 3? sul gruppo a 70 km dall’arrivo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 21 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:38 Lieve tratto in contropendenza di un paio di km, poi tornerà la discesa con pendenze più accentuate. 16:35 Discesa che presentava insidie nella parte iniziale, e che ora continua su una strada ampia e ben asfaltata. Mangiati 5 km in pochissimi minuti. 16:32 70 km al traguardo, la situazione: alsempre gli spagnoli Ruiz Ibon (Equipo Kern Pharma) e Txomin Juaristi (Euskaltel – Euskadi). Duo iberico che vanta 3 minuti e 10 secondi sulmaglia rossa. 16:28 Finale diche si accenderà a partire dal traguardo volante di La Algaba. Sprint intermedio posto a poco più di 20 km da Siviglia in unache non ha offerto alcun GPM seppur mossa nella sua parte iniziale ed intermedia. 16:25 75 km all’arrivo. Inizia ora il velocissimo tratto di circa 15 km di discesa.