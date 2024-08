La lingua della neopolitica

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 21 agosto 2024) In fondo la politica non è finita, più che altro si è mimetizzata diffondendosi nella società in maniera inedita e più sfumata. Lontana dalle categorie abituali del Novecento oggi la politica accoglie dentro di sé la complessità di una società liquida e non poco confusa. L’aspetto forse più evidente è che questa complessità viene tradotta da una drastica semplificazione del corpo stessopolitica, ovvero ilggio che ha ormai perso ogni elemento aulico e distintivo rispetto a quelle che un tempo erano le date classi sociali. Tuttavia questa semplificazione e non poco spesso banalizzazione ha portato non tanto a un impoverimento delggio, ma a un suo sorprendente rinnovamento, al punto da portare un emerito studiosocome Michele Cortellazzo a dare forma online a una rubrica quindicinale sul sito di Treccani dedicato proprio alle parole