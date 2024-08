La judoka Lauria si allena a Telese per partecipare ai Giochi Paralimpici

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Tempo di lettura: 3 minutiLaMatilde, atleta della nazionale italiana di Judo Paralimpico, prima di volare a Parigi dove parteciperà aiin programma dal 28 agosto all’8 settembre prossimi, si èta aTerme grazie alla disponibilità del maestro Salvatore di Paola, fondatore della Olimpic Center Judo e delegato provinciale della F.I.J.L.KA.M, il quale ha messo a disposizione la sua palestra, già designata sede per glimenti dei Centri Tecnici Regionali e per quelli di Alta Specializzazione. La forte atleta napoletana è stata ricevuta dal sindaco diTerme, Giovanni Caporaso il quale ha voluto incontrarla, salutarla e rivolgerle a nome di tutta la comunità telesina un grande in bocca al lupo.